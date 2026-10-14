В Індії під час перекидання човна загинули 13 дітей — Dawn

В окрузі Вайшалі індійського штату Біхар перекинувся переповнений човен, який прямував на індуїстське свято. Рятувальники дістали з Гангу тіла 13 дітей, повідомляє Dawn з посиланням на посадовців.

Пошуки у темряві

Аварія сталася пізно ввечері у вівторок. За даними AFP, місцеві жителі кинулися рятувати пасажирів у темряві, використовуючи світло мобільних телефонів і ліхтариків для пошуків у воді.

Місцевий житель Раві Ядав, який долучився до порятунку, розповів, що почув крики дітей після перекидання човна. Інший житель, Рамлакхан Рай, заявив, що судно було невеликим, перебувало в поганому стані та було переповнене пасажирами.

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Врятовані та реакція влади

Живими з води витягли шістьох людей, серед яких були двоє дітей, про критичний стан яких повідомляли. Медик місцевого медичного центру Нірмал Кумар заявив, що до районної лікарні направили чотирьох дітей і двох дорослих.

Окружна магістратка Вайшалі Варша Сінгх підтвердила, що знайшли 13 тіл. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав загибель людей унаслідок перекидання човна глибоко болісною трагедією та оголосив про компенсації для родин загиблих.

У повідомленні зазначається, що аварії човнів на індійських водних шляхах трапляються часто; серед названих причин — переповненість суден, неналежне дотримання правил безпеки та недостатня кількість рятувального обладнання.

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