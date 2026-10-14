В округе Вайшали индийского штата Бихар опрокинулась переполненная лодка, направлявшаяся на индуистский праздник. Спасатели извлекли из Ганга тела 13 детей, сообщает Dawn со ссылкой на чиновников.

Поиски в темноте

Авария произошла поздно вечером во вторник. По данным AFP, местные жители бросились спасать пассажиров в темноте, используя свет мобильных телефонов и фонариков для поисков в воде.

Местный житель Рави Ядав, присоединившийся к спасательной операции, рассказал, что услышал крики детей после опрокидывания лодки. Другой житель, Рамлакхан Рай, заявил, что судно было небольшим, находилось в плохом состоянии и было переполнено пассажирами.

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Спасенные и реакция властей

Из воды живыми вытащили шесть человек, среди которых были двое детей, о критическом состоянии которых сообщалось. Медик местного медицинского центра Нирмал Кумар заявил, что в районную больницу направили четверых детей и двоих взрослых.

Окружной магистрат Вайшали Варша Сингх подтвердила, что нашли 13 тел. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал гибель людей вследствие опрокидывания лодки глубоко болезненной трагедией и объявил о компенсациях для семей погибших.

В сообщении отмечается, что аварии лодок на индийских водных путях происходят часто; среди названных причин — переполненность судов, ненадлежащее соблюдение правил безопасности и недостаточное количество спасательного оборудования.

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