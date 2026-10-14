W pobliżu wyspy Kekova w Antalyi na południu Turcji archeolodzy odkryli wrak statku, który opisują jako najstarszy na świecie. Jego wiek szacuje się na 4400–4700 lat, podaje Euronews.

Datowanie na podstawie ceramiki

Badacze określili przybliżony wiek znaleziska na podstawie charakterystycznego kształtu i zdobienia ceramiki. Drewniana konstrukcja jednostki nie zachowała się, dlatego do datowania wykorzystano wyroby ceramiczne znalezione na miejscu wraku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Naczynia i kamienne kotwice

Na dnie morza, na głębokości około 30 metrów, pozostało ponad 30 ceramicznych naczyń do przechowywania zapasów oraz trzy kamienne kotwice. Przedmioty były rozrzucone na dnie Morza Śródziemnego w pobliżu wyspy Kekova.

Konserwacja artefaktów

Odkryte artefakty są obecnie poddawane konserwacji. Z dodatkowego opisu Euronews wynika, że jednostka transportowała przez Morze Śródziemne ceramiczne naczynia i kamienne kotwice.

Czytaj nas na