Возле острова Кекова в Анталье на юге Турции археологи обнаружили кораблекрушение, которое они описывают как древнейшее в мире. Его возраст оценивают в 4400–4700 лет, сообщает Euronews.

Датирование по керамике

Исследователи определили примерный возраст находки по характерным форме и украшению керамики. Деревянная конструкция судна не сохранилась, поэтому для датирования использовали керамические изделия, обнаруженные на месте обломков.

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Сосуды и каменные якоря

На морском дне на глубине около 30 метров остались более 30 керамических сосудов для хранения запасов и три каменных якоря. Предметы были разбросаны по дну Средиземного моря возле острова Кекова.

Консервация артефактов

Обнаруженные артефакты сейчас проходят консервацию. Согласно дополнительному описанию Euronews, судно перевозило керамические сосуды и каменные якоря по Средиземному морю.

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