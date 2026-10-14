Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung podziękował władzom Zjednoczonych Emiratów Arabskich za pomoc w zatrzymaniu trzech domniemanych przywódców dużej sieci nielegalnych stron hazardowych. Dwóch zatrzymanych przewieziono do Korei Południowej 14 października.

Współpraca z ZEA

Jak podaje Korea Herald, zatrzymania były możliwe dzięki współpracy władz ZEA i południowokoreańskiej międzyresortowej grupy zadaniowej ds. zwalczania przestępczości transnarodowej. Lee Jae Myung opublikował wpis na X po koreańsku i arabsku, w którym wyraził wdzięczność rządowi ZEA oraz prezydentowi kraju, szejkowi Mohammedowi bin Zayedowi Al Nahyanowi.

Według międzyresortowej grupy zadaniowej podejrzani mieli prowadzić nielegalne strony hazardowe, których obroty sięgnęły 2,6 bln wonów. Według śledczych działalność sieci była powiązana z Filipinami i Malezją, a jej uczestnicy również prali dochody pochodzące z przestępstw.

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Podejrzenia wobec organizatorów

Podejrzani wyjechali z Korei Południowej w 2016 roku i, według władz, ukrywali się w Malezji oraz innych krajach, używając paszportów państw trzecich, aby ukryć swoją tożsamość. Lee Jae Myung oświadczył, że mieli oni angażować w działalność przestępczą nawet uczniów szkół średnich.

Prezydent oświadczył, że przestępcy nie zdołają uniknąć kary, ukrywając się za granicą. Poinformował również o zamiarze poszukiwania podejrzanych poza krajem, sprowadzania ich do Korei Południowej oraz odzyskiwania dochodów pochodzących z przestępstw.

W lipcu południowokoreańska międzyresortowa grupa zadaniowa współpracowała już z ZEA przy zatrzymaniu i sprowadzeniu do kraju dwóch domniemanych przywódców nielegalnej operacji hazardowej online, której obroty wyniosły 5,3 bln wonów.

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