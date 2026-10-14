Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён поблагодарил власти Объединенных Арабских Эмиратов за помощь в задержании трех предполагаемых руководителей крупной сети незаконных сайтов азартных игр. Двух задержанных 14 октября доставили в Южную Корею.

Сотрудничество с ОАЭ

Как сообщает Korea Herald, задержания стали возможны благодаря сотрудничеству властей ОАЭ и южнокорейской межведомственной группы по борьбе с транснациональной преступностью. Ли Чжэ Мён опубликовал пост в X на корейском и арабском языках, в котором выразил благодарность правительству ОАЭ и президенту страны шейху Мохаммеду бин Заеду Аль Нахаяну.

По данным межведомственной группы, подозреваемые предположительно управляли незаконными сайтами азартных игр, объем операций на которых достиг 2,6 трлн вон. По версии следствия, деятельность сети была связана с Филиппинами и Малайзией, а ее участники также отмывали преступные доходы.

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Подозрения в отношении организаторов

Подозреваемые покинули Южную Корею в 2016 году и, по данным властей, скрывались в Малайзии и других странах, используя паспорта третьих государств для сокрытия личности. Ли Чжэ Мён заявил, что они предположительно вовлекали в преступную деятельность даже учащихся средних школ.

Президент заявил, что преступники не смогут избежать наказания, скрываясь за границей. Он также сообщил о намерении разыскивать подозреваемых за пределами страны, возвращать их в Южную Корею и взыскивать преступные доходы.

В июле южнокорейская межведомственная группа уже сотрудничала с ОАЭ при задержании и возвращении в страну двух предполагаемых руководителей незаконной онлайн-операции с азартными играми, объем операций которой составил 5,3 трлн вон.

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