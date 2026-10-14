韩国总统李在明感谢阿拉伯联合酋长国当局协助拘留一个大型非法赌博网站网络的三名疑似头目。其中两名被拘留者于10月14日被押送至韩国。

与阿联酋的合作

据《韩国先驱报》报道，此次拘留得益于阿联酋当局与韩国打击跨国犯罪跨部门工作组之间的合作。李在明在X平台用韩语和阿拉伯语发文，向阿联酋政府及该国总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬表示感谢。

据该跨部门工作组称，嫌疑人涉嫌运营非法赌博网站，其交易额达到2.6万亿韩元。调查人员认为，该网络的活动与菲律宾和马来西亚有关，其成员还洗白犯罪所得。

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对组织者的怀疑

嫌疑人于2016年离开韩国，据当局称，他们曾藏匿于马来西亚和其他国家，并使用第三国护照隐藏身份。李在明表示，他们涉嫌甚至将中学生卷入犯罪活动。

总统表示，犯罪分子不会因藏匿海外而逃避惩罚。他还表示，计划在境外追查嫌疑人，将其带回韩国，并追缴犯罪所得。

今年7月，韩国跨部门工作组已与阿联酋合作，拘留并将两名涉嫌领导非法在线赌博活动的人员遣返回国，该活动的交易额为5.3万亿韩元。

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