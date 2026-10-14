Lot Delta Air Lines DL234 z Nowego Jorku w USA do Tel Awiwu nie otrzymał zgody na odlot z Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Johna F. Kennedy’ego po zgłoszeniu o rzekomo podłożonej na pokładzie bombie. Policja otrzymała telefon z takim twierdzeniem, informuje Jerusalem Post.

Samolot oczekuje na kontrolę

Samolot znajdował się na pasie startowym. Lot był zaplanowany na 22:40 czasu izraelskiego. Będzie mógł odlecieć dopiero po zakończeniu kontroli przez amerykańskie służby bezpieczeństwa oraz uzyskaniu zgody izraelskich organów bezpieczeństwa i Ministerstwa Transportu.

Według publikacji funkcjonariusze organów ścigania przypuszczają, że telefon mógł wykonać ten sam człowiek, który wcześniej tego dnia zgłosił bombę na innym locie Delta z Nowego Jorku. Ten samolot już przyleciał na izraelskie lotnisko Ben-Guriona.

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Wcześniejszy lot sprawdzono w Izraelu

Po anonimowym zgłoszeniu o podejrzanym przedmiocie na pokładzie samolot, który wylądował na lotnisku Ben-Guriona, odprowadzono na odizolowane stanowisko postojowe. Wszystkich pasażerów ewakuowano, a pracownicy ochrony sprawdzili samolot, aby wykluczyć obecność urządzenia wybuchowego.

Podczas kontroli nie znaleziono podejrzanych przedmiotów ani materiałów wybuchowych. Zarząd Portów Lotniczych Izraela poinformował, że incydent zakończył się bez nietypowych ustaleń. Służby bezpieczeństwa uznały zagrożenie za prawdopodobnie fałszywe, jednak przeprowadziły dokładną kontrolę jako środek zapobiegawczy.

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