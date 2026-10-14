Рейс Delta Air Lines DL234 из Нью-Йорка, США, в Тель-Авив не получил разрешения на вылет из международного аэропорта имени Джона Кеннеди после сообщения о якобы заложенной на борту бомбе. Полиция получила телефонный звонок с таким утверждением, сообщает Jerusalem Post.

Самолет ожидает проверки

Самолет находился на взлетной полосе. Рейс был запланирован на 22:40 по израильскому времени. Ему разрешат вылететь только после завершения проверок американскими службами безопасности и получения разрешения от израильских органов безопасности и Министерства транспорта.

По данным издания, правоохранители предполагают, что звонок мог сделать тот же человек, который ранее в тот же день сообщил о бомбе на другом рейсе Delta из Нью-Йорка. Тот самолет уже прибыл в израильский аэропорт Бен-Гурион.

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Предыдущий рейс проверили в Израиле

После анонимного сообщения о подозрительном предмете на борту самолет, приземлившийся в аэропорту Бен-Гурион, отвели на изолированную стоянку. Всех пассажиров эвакуировали, а сотрудники безопасности осмотрели воздушное судно, чтобы исключить наличие взрывного устройства.

Во время проверки не обнаружили подозрительных предметов или взрывчатки. Управление аэропортов Израиля сообщило, что инцидент завершился без необычных находок. Службы безопасности считали угрозу, вероятно, ложной, однако провели тщательный осмотр в качестве меры предосторожности.

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