一份独立报告建议英国和爱尔兰政府与北爱尔兰准军事组织就其解散问题进行谈判。该文件作者、荷兰冲突解决专家弗勒尔·拉文斯贝亨认为，此类进程具备足够的基础和支持，据《卫报》报道。

启动正式程序的机会

由两国政府委托并于10月13日发布的《准军事组织向解散过渡独立报告》指出，为忠诚派和共和派组织建立正式过渡机制存在一个“机会窗口”。不过，其实施将取决于若干条件是否得到满足。

拉文斯贝亨用一年时间对局势进行了初步评估，并表示，她发现准军事结构代表对参与该进程有相当强的意愿。她说，支持将“解散”作为最终目标的程度有限，但反对意见主要涉及措辞，而非过渡本身的实质。

该文件还强调，组织不应因参与这一进程而获得经济报酬。报告作者认为，该机制应包括可靠的监督以及对履行承诺情况的核查，同时还应有效执行法律。

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英国当局的回应

北爱尔兰事务大臣克里斯·布莱恩特表示，英国政府致力于实现终结准军事主义的目标。他说，当局将审议该报告，并在对过渡机制提议作出回应前与都柏林当局接触。

布莱恩特表示，那些自称为社区捍卫者的组织在很大程度上参与了犯罪活动，包括贩毒、敲诈和恐吓。他补充说，任何进程都需要北爱尔兰政治力量的支持。

北爱尔兰司法部长娜奥米·朗此前批评让拉文斯贝亨担任调解人，认为与准军事和犯罪组织接触可能会赋予它们表面上的合法性。由于协商是在保密情况下进行的，报告没有点名具体个人或组织。

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