国际货币基金组织和世界银行在泰国曼谷公布了Bangkok Blueprint全球路线图，旨在预防、侦测和打击数字金融服务中利用数字技术实施的欺诈。该文件于10月14日在2026年国际货币基金组织和世界银行集团年会期间发布，《曼谷邮报》报道。

五个工作方向

该路线图是在与泰国银行协调下制定的，旨在增强对数字金融服务的信任，并促进普惠金融。该计划提出五个主要方向：建立战略和法律框架、加强各阶段的反欺诈措施、运用现有的风险降低和执法机制、发展国内和跨境合作，以及保护并提高消费者的韧性。

该文件包含12个关键方面，建议各国根据自身的法律、制度和市场条件进行调整。文件强调，需要制定国家战略、建立适当的立法和监管框架、实施有效监管并加强协调，以迅速应对新出现的威胁。

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跨境合作

路线图指出，欺诈计划经常涉及社交媒体、数字平台、电子商务和电信网络。因此，该文件强调，公共和私营部门无论是在国家内部还是国家之间，都应明确责任并开展迅速协作。

国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃表示，信任是每个金融体系的基础，随着数字金融的扩张，各国需要共同打击此类欺诈。根据泰国银行的估计，数字欺诈和骗局每年给全球经济造成约1万亿美元损失，约占全球GDP的3%。

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