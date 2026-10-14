Международный валютный фонд и Всемирный банк представили в Бангкоке, Таиланд, глобальную дорожную карту Bangkok Blueprint по предотвращению, выявлению и противодействию мошенничеству с использованием цифровых технологий в цифровых финансовых услугах. Документ обнародовали 14 октября во время ежегодных заседаний МВФ и Группы Всемирного банка 2026 года, сообщает Bangkok Post.

Пять направлений работы

Дорожная карта была разработана в координации с Банком Таиланда. Она призвана укрепить доверие к цифровым финансовым сервисам и способствовать финансовой инклюзии. План предусматривает пять основных направлений: формирование стратегической и правовой основы, усиление противодействия мошенничеству на всех этапах, использование существующих механизмов снижения рисков и правоприменения, развитие внутреннего и трансграничного сотрудничества, а также защиту и повышение устойчивости потребителей.

Документ содержит 12 ключевых аспектов, которые странам предлагается адаптировать к собственным правовым, институциональным и рыночным условиям. В нем подчеркивается необходимость национальных стратегий, надлежащей законодательной и регуляторной базы, эффективного надзора и усиленной координации для быстрого реагирования на новые угрозы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сотрудничество через границы

В дорожной карте указано, что мошеннические схемы часто охватывают социальные сети, цифровые платформы, электронную коммерцию и телекоммуникационные сети. Поэтому документ подчеркивает четкую ответственность и оперативное взаимодействие государственного и частного секторов как внутри стран, так и между ними.

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что доверие является основой каждой финансовой системы, а с расширением цифровых финансов государствам необходимо совместно противодействовать такому мошенничеству. По оценке Банка Таиланда, цифровое мошенничество и аферы ежегодно обходятся мировой экономике примерно в 1 трлн долларов, что составляет около 3% мирового ВВП.

Читай нас в