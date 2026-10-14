Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy przedstawiły w Bangkoku w Tajlandii Bangkok Blueprint — globalną mapę drogową zapobiegania, wykrywania i zwalczania oszustw z wykorzystaniem technologii cyfrowych w cyfrowych usługach finansowych. Dokument opublikowano 14 października podczas dorocznych spotkań MFW i Grupy Banku Światowego w 2026 roku, informuje Bangkok Post.

Pięć kierunków działania

Mapa drogowa została opracowana w koordynacji z Bankiem Tajlandii. Ma wzmocnić zaufanie do cyfrowych usług finansowych i sprzyjać włączeniu finansowemu. Plan przewiduje pięć głównych kierunków: stworzenie ram strategicznych i prawnych, wzmocnienie walki z oszustwami na wszystkich etapach, wykorzystanie istniejących mechanizmów ograniczania ryzyka i egzekwowania prawa, rozwój współpracy krajowej i transgranicznej oraz ochronę i zwiększanie odporności konsumentów.

Dokument zawiera 12 kluczowych aspektów, które państwom proponuje się dostosować do własnych warunków prawnych, instytucjonalnych i rynkowych. Podkreślono w nim potrzebę krajowych strategii, odpowiednich ram ustawodawczych i regulacyjnych, skutecznego nadzoru oraz wzmocnionej koordynacji w celu szybkiego reagowania na pojawiające się zagrożenia.

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Współpraca ponad granicami

W mapie drogowej wskazano, że oszukańcze schematy często obejmują media społecznościowe, platformy cyfrowe, handel elektroniczny i sieci telekomunikacyjne. Dlatego dokument podkreśla jasną odpowiedzialność i sprawną współpracę sektora publicznego i prywatnego zarówno wewnątrz państw, jak i między nimi.

Szefowa MFW Kristalina Georgiewa oświadczyła, że zaufanie jest podstawą każdego systemu finansowego, a wraz z rozwojem finansów cyfrowych państwa muszą wspólnie przeciwdziałać takim oszustwom. Według oceny Banku Tajlandii oszustwa cyfrowe i przekręty kosztują światową gospodarkę około 1 bln dolarów rocznie, co stanowi około 3% światowego PKB.

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