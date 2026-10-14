МВФ і Світовий банк представили план протидії цифровому шахрайству — Bangkok Post

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк представили в Бангкоку, Таїланд, глобальну дорожню карту Bangkok Blueprint для запобігання, виявлення та протидії шахрайству з використанням цифрових технологій у цифрових фінансових послугах. Документ оприлюднили 14 жовтня під час щорічних зборів МВФ і Групи Світового банку 2026 року, повідомляє Bangkok Post.

П’ять напрямів роботи

Дорожню карту розробили у координації з Банком Таїланду. Вона має зміцнити довіру до цифрових фінансових сервісів і сприяти фінансовій інклюзії. План передбачає п’ять основних напрямів: формування стратегічної та правової основи, посилення протидії шахрайству на всіх етапах, використання наявних механізмів зменшення ризиків і правозастосування, розвиток внутрішньої та транскордонної співпраці, а також захист і підвищення стійкості споживачів.

Документ містить 12 ключових аспектів, які країнам пропонують адаптувати до власних правових, інституційних і ринкових умов. У ньому наголошено на необхідності національних стратегій, належної законодавчої та регуляторної бази, ефективного нагляду й посиленої координації для швидкого реагування на нові загрози.

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Співпраця через кордони

У дорожній карті зазначено, що шахрайські схеми часто охоплюють соціальні мережі, цифрові платформи, електронну комерцію та телекомунікаційні мережі. Тому документ наголошує на чіткій відповідальності та оперативній взаємодії державного й приватного секторів як усередині країн, так і між ними.

Керівниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що довіра є основою кожної фінансової системи, а з розширенням цифрових фінансів державам необхідно спільно протидіяти такому шахрайству. За оцінкою Банку Таїланду, цифрове шахрайство та афери щороку коштують світовій економіці близько 1 трлн доларів, що становить приблизно 3% світового ВВП.

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