新加坡将向雇主提供补助金及其他激励措施，以重新设计岗位适应灵活工作模式。代理人力部长贾斯敏·刘10月14日在政策研究所举办的2026年新加坡青年大会上宣布了这一消息。

在选定行业测试

据Channel NewsAsia报道，政府仍在确定将率先实施该倡议的行业和职业。刘表示，该机制不会立即在全国范围内推出，而是将首先与特定行业的雇主进行测试。

该倡议 предусматривает改变工作组织方式：雇主将以不同方式组合任务，使员工能够以不同节奏完成这些任务。刘将其称为灵活岗位；类似形式也被描述为部分工作量或非全日制就业。

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同时，员工必须为不同的薪酬原则做好准备。刘表示，这类岗位的报酬可能取决于完成的任务、工作成果和达成的指标。

为承担照护责任的员工提供灵活性

刘表示，这一做法不会仅限于家庭政策或育儿。它旨在支持所有在生命某个阶段需要更灵活工作安排的人。这类岗位不一定必须是长期性的：在结束照顾子女或亲属的责任后，一个人可以全面重返劳动力市场并转到另一个岗位。

刘还单独谈及在工作时间以外不回复工作消息的权利。她称这是一项有益的做法，但警告不要对工作时间进行过于严格的监管，因为一些员工更方便在深夜重新处理任务。她认为，作为大型雇主，公务员系统可以树立榜样，包括不期待员工在周末回复。

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