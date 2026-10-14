В Сингапуре работодателям будут предоставлять гранты и другие стимулы за перепроектирование должностей для гибких форматов работы. Исполняющая обязанности министра труда Джасмин Лау заявила об этом 14 октября на конференции Young Singaporeans Conference 2026 Института политических исследований.

Тестирование в выбранных отраслях

Как сообщает Channel NewsAsia, правительство еще определяет отрасли и профессии, с которых начнется внедрение инициативы. Лау отметила, что механизм не будут сразу запускать в масштабе всей страны: сначала его испытают с работодателями в отдельных секторах.

Инициатива предусматривает изменение организации труда: работодатели будут по-другому объединять задачи, чтобы сотрудники могли выполнять их в разном темпе. Лау назвала это гибкими должностями; подобные форматы также описывают как работу с частичной нагрузкой или неполную занятость.

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В то же время работники должны быть готовы к другому принципу оплаты. По словам Лау, вознаграждение на таких должностях может зависеть от выполненных задач, результатов работы и достигнутых показателей.

Гибкость для работников с обязанностями по уходу

По словам Лау, подход не будет ограничиваться семейной политикой или родительством. Он должен поддержать всех, кому в определенный период жизни нужен более гибкий режим работы. Такие роли не обязательно должны быть постоянными: после завершения обязанностей по уходу за детьми или родственниками человек сможет полноценно вернуться на рынок труда и перейти на другую должность.

Отдельно Лау высказалась о праве не отвечать на рабочие сообщения вне рабочего времени. Она назвала это полезной практикой, но предостерегла от чрезмерно жесткого регулирования рабочего времени, поскольку некоторым сотрудникам удобнее возвращаться к задачам поздно вечером. По ее мнению, государственная служба как крупный работодатель может показывать пример, в частности не ожидая ответов от работников в выходные.

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