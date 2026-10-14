W Singapurze pracodawcy będą otrzymywać granty i inne zachęty za przeprojektowanie stanowisk na potrzeby elastycznych form pracy. Pełniąca obowiązki minister pracy Jasmin Lau poinformowała o tym 14 października podczas konferencji Young Singaporeans Conference 2026 Instytutu Studiów Politycznych.

Testy w wybranych sektorach

Jak podaje Channel NewsAsia, rząd nadal określa sektory i zawody, od których rozpocznie się wdrażanie inicjatywy. Lau zaznaczyła, że mechanizm nie zostanie od razu uruchomiony w skali całego kraju: najpierw zostanie przetestowany z pracodawcami w wybranych sektorach.

Inicjatywa zakłada zmianę organizacji pracy: pracodawcy będą inaczej łączyć zadania, aby pracownicy mogli wykonywać je w różnym tempie. Lau nazwała je elastycznymi stanowiskami; podobne formaty są również opisywane jako praca w niepełnym wymiarze lub zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu.

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Jednocześnie pracownicy muszą być gotowi na inną zasadę wynagradzania. Według Lau wynagrodzenie na takich stanowiskach może zależeć od wykonanych zadań, wyników pracy i osiągniętych wskaźników.

Elastyczność dla pracowników z obowiązkami opiekuńczymi

Według Lau podejście nie będzie ograniczać się do polityki rodzinnej ani rodzicielstwa. Ma wspierać wszystkich, którzy w pewnym okresie życia potrzebują bardziej elastycznego trybu pracy. Takie role nie muszą być stałe: po zakończeniu obowiązków opieki nad dziećmi lub krewnymi dana osoba będzie mogła w pełni wrócić na rynek pracy i przejść na inne stanowisko.

Lau osobno wypowiedziała się o prawie do nieodpowiadania na służbowe wiadomości poza godzinami pracy. Uznała to za użyteczną praktykę, lecz przestrzegła przed nadmiernie sztywnymi regulacjami czasu pracy, ponieważ niektórym pracownikom wygodniej jest wracać do zadań późnym wieczorem. Jej zdaniem służba cywilna, jako duży pracodawca, może dawać przykład, między innymi nie oczekując odpowiedzi od pracowników w weekendy.

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