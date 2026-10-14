沙特领导的联军表示，已拦截并摧毁一枚胡塞武装向沙特阿拉伯首都利雅得发射的弹道导弹。据半岛电视台报道，联军发言人图尔基·马利基少将在周三宣布，袭击已被击退。

针对利雅得的警报

沙特阿拉伯民防总局通过国家预警平台发布了两项警报。其中一项涉及利雅得省的哈拉季省，另一项则直接涉及首都。该机构随后表示，危险已经过去。

胡塞武装组织，也称为“安萨尔·阿拉”，表示其袭击了位于宰赫兰的国家石油公司沙特阿美设施、位于利雅得的阿美炼油厂以及哈立德国王国际机场。沙特阿拉伯能源部夜间证实，宰赫兰的阿美一座行政大楼遭到击中。

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战事升级

此次袭击发生在利雅得哈立德国王国际机场遭到两次打击数日后。据该媒体报道，上周末的袭击造成14人死亡，另有300多人受伤。另有报道称，其他机场也遭到打击，包括造成两人死亡的阿卜哈国际机场，以及阿美设施。

与此同时，沙特阿拉伯支持的也门政府军开始反攻，以从胡塞武装手中夺回位于红海入口处曼德海峡附近的沿海地区。与胡塞武装有关联的马西拉电视台报道称，马里卜省哈里卜地区遭到四次空袭；这些袭击的后果尚不清楚。

胡塞武装与也门政府军之间的战事在上个月急剧升级，报道将胡塞武装称为伊朗的盟友。这打破了在联合国斡旋下达成、且自2022年以来大体得到维持的停火协议。

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