Саудовская коалиция заявила о перехвате и уничтожении баллистической ракеты, которую хуситы запустили в направлении Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии. Как сообщает Al Jazeera, об отражении атаки в среду сообщил представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики.

Предупреждение для Эр-Рияда

Генеральный директорат гражданской обороны Саудовской Аравии объявил два предупреждения через национальную платформу раннего оповещения. Одно из них касалось губернаторства Эль-Хардж в провинции Эр-Рияд, другое — непосредственно столицы. Позднее ведомство заявило, что опасность миновала.

Группировка хуситов, также известная как «Ансар Аллах», заявила, что атаковала объекты национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Дахране, нефтеперерабатывающий завод Aramco в Эр-Рияде и Международный аэропорт имени короля Халида. Министерство энергетики Саудовской Аравии ночью подтвердило попадание в административное здание Aramco в Дахране.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Эскалация боевых действий

Атака произошла через несколько дней после двух ударов по Международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. По данным издания, в ходе атак в минувшие выходные погибли 14 человек, еще более 300 получили ранения. Также сообщалось об ударах по другим аэропортам, в частности по Международному аэропорту Абха, где погибли два человека, а также по объектам Aramco.

Тем временем силы поддерживаемого Саудовской Аравией правительства Йемена начали контрнаступление, чтобы вернуть у хуситов прибрежные территории возле пролива Баб-эль-Мандеб на входе в Красное море. Связанный с хуситами телеканал Al-Masirah сообщил о четырех авиаударах по району Хариб в губернаторстве Мариб; последствия этих ударов сразу не были известны.

Боевые действия между хуситами, которых в материале назвали союзниками Ирана, и правительственными силами Йемена резко обострились в прошлом месяце. Это разрушило перемирие, заключенное при посредничестве ООН, которое в основном действовало с 2022 года.

Читай нас в