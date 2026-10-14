Коаліція заявила про збиття ракети хуситів, що летіла на Ріяд — Al Jazeera

Саудівська коаліція заявила про перехоплення і знищення балістичної ракети, яку хусити запустили в напрямку Ер-Ріяда, столиці Саудівської Аравії. Як повідомляє Al Jazeera, про відбиття атаки у середу повідомив речник коаліції генерал-майор Туркі аль-Малікі.

Попередження для Ер-Ріяда

Генеральний директорат цивільної оборони Саудівської Аравії оголосив два попередження через національну платформу раннього оповіщення. Одне з них стосувалося губернаторства Аль-Хардж у провінції Ер-Ріяд, друге — безпосередньо столиці. Згодом відомство заявило, що небезпека минула.

Угруповання хуситів, також відоме як «Ансар Аллах», заявило, що атакувало об'єкти національної нафтової компанії Saudi Aramco в Дахрані, нафтопереробний завод Aramco в Ер-Ріяді та міжнародний аеропорт імені короля Халіда. Міністерство енергетики Саудівської Аравії вночі підтвердило влучання в адміністративну будівлю Aramco в Дахрані.

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Ескалація бойових дій

Атака сталася через кілька днів після двох ударів по міжнародному аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді. За даними видання, під час атак минулими вихідними загинули 14 людей, ще понад 300 зазнали поранень. Повідомлялося також про удари по інших аеропортах, зокрема міжнародному аеропорту Абха, де загинули двоє людей, а також по об'єктах Aramco.

Тим часом сили уряду Ємену, який підтримує Саудівська Аравія, почали контрнаступ, щоб повернути у хуситів прибережні території поблизу протоки Баб-ель-Мандеб на вході до Червоного моря. Пов'язаний із хуситами телеканал Al-Masirah повідомив про чотири авіаудари по району Харіб у губернаторстві Маріб; наслідки цих ударів одразу не були відомі.

Бойові дії між хуситами, яких у матеріалі названо союзниками Ірану, та урядовими силами Ємену різко загострилися минулого місяця. Це зруйнувало перемир'я, укладене за посередництва ООН, яке переважно діяло з 2022 року.

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