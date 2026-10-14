Koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej poinformowała o przechwyceniu i zniszczeniu rakiety balistycznej, którą Huti wystrzelili w kierunku Rijadu, stolicy Arabii Saudyjskiej. Jak podaje Al Jazeera, o odparciu ataku w środę poinformował rzecznik koalicji, generał major Turki al-Maliki.

Ostrzeżenie dla Rijadu

Generalna Dyrekcja Obrony Cywilnej Arabii Saudyjskiej wydała dwa ostrzeżenia za pośrednictwem krajowej platformy wczesnego ostrzegania. Jedno dotyczyło gubernatorstwa Al-Chardż w prowincji Rijad, a drugie bezpośrednio stolicy. Później urząd oświadczył, że zagrożenie minęło.

Ugrupowanie Huti, znane również jako Ansar Allah, oświadczyło, że zaatakowało obiekty narodowej spółki naftowej Saudi Aramco w Dhahranie, rafinerię Aramco w Rijadzie oraz Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida. Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej potwierdziło w nocy trafienie w budynek administracyjny Aramco w Dhahranie.

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Eskalacja działań wojennych

Atak nastąpił kilka dni po dwóch uderzeniach w Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie. Według publikacji w atakach w ubiegły weekend zginęło 14 osób, a ponad 300 zostało rannych. Informowano również o uderzeniach w inne lotniska, w tym Międzynarodowy Port Lotniczy Abha, gdzie zginęły dwie osoby, a także w obiekty Aramco.

Tymczasem siły wspieranego przez Arabię Saudyjską rządu Jemenu rozpoczęły kontrofensywę, aby odebrać Huti terytoria przybrzeżne w pobliżu cieśniny Bab al-Mandab, u wejścia do Morza Czerwonego. Powiązana z Huti stacja Al-Masirah poinformowała o czterech nalotach na dystrykt Harib w gubernatorstwie Marib; skutki tych uderzeń nie były od razu znane.

Działania wojenne między Huti, których w materiale nazwano sojusznikami Iranu, a siłami rządowymi Jemenu gwałtownie nasiliły się w ubiegłym miesiącu. Zniszczyło to rozejm wynegocjowany przy pośrednictwie ONZ, który w dużej mierze obowiązywał od 2022 roku.

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