俄罗斯联邦最高法院——一个侵略国——认定印古什苏菲派巴塔尔-哈吉兄弟会为极端组织，并禁止其活动。据《莫斯科时报》报道，法院批准了国家检察官的申请；检察官指控这个封闭的宗教教团向北高加索叛乱分子提供物质支持。

检察机关的声明

俄罗斯联邦总检察院表示，该兄弟会成员与北高加索地区针对俄罗斯警察和军人的多起袭击有关。该机构还声称，兄弟会成员策划了2009年“涅夫斯基快车”列车爆炸事件。车臣叛乱领导人多库·乌马罗夫曾宣称对这起袭击负责。

检方称，与该兄弟会有关联的人士向2024年3月莫斯科附近Crocus City Hall音乐场馆袭击案的实施者，以及同年杀害伊戈尔·基里洛夫中将案件的实施者出售武器和弹药。该机构表示，超过100名教团成员因非法贩运用于实施恐怖行为的工具而被定罪。检方还报告称，该社区的领导人和成员涉嫌建立了从境外供应外国枪支的非法渠道。

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兄弟会的历史

俄罗斯当局在2023年已将该兄弟会所谓的军事分支认定为恐怖组织。该教团由印古什谢赫巴塔尔-哈吉·别尔霍罗耶夫于19世纪创立，他是车臣穆斯林神秘主义者昆塔-哈吉·基希耶夫的弟子。

这个拥有约2万名成员的封闭兄弟会，其成员资格仅通过出生继承。在20世纪90年代和21世纪初，该教团代表曾担任数个重要政府职务，并在印古什的建筑业占据近乎垄断的地位。据Meduza报道，约100名兄弟会成员据称于2022年作为巴塔尔-哈吉快速反应部队的一部分加入俄罗斯军队，该部队隶属于拉姆赞·卡德罗夫的“阿赫马特”军事编队。

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