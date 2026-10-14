Верховный суд Российской Федерации — государства-агрессора — признал ингушское суфийское братство Батал-Хаджи экстремистской организацией и запретил его деятельность. Суд удовлетворил ходатайство государственных прокуроров, обвинивших закрытый религиозный орден в оказании материальной поддержки повстанцам на Северном Кавказе, сообщает The Moscow Times.

Заявления прокуратуры

В Генеральной прокуратуре РФ заявили, что членов братства связывают с рядом нападений на российских полицейских и военных на Северном Кавказе. Ведомство также утверждает, что члены братства организовали взрыв поезда «Невский экспресс» в 2009 году. Ответственность за это нападение брал на себя чеченский повстанческий лидер Доку Умаров.

По утверждению прокуратуры, связанные с братством лица продавали оружие и боеприпасы исполнителям нападения на концертную площадку Crocus City Hall под Москвой в марте 2024 года, а также убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в том же году. В ведомстве заявили, что более 100 членов ордена были осуждены за незаконный оборот средств для совершения террористических актов. Прокуратура также сообщила о якобы созданных лидерами и членами сообщества незаконных каналах поставок иностранного огнестрельного оружия из-за рубежа.

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История братства

Российские власти в 2023 году уже признали так называемое военное крыло братства террористической организацией. Орден основал в XIX веке ингушский шейх Батал-Хаджи Белхороев, ученик чеченского мусульманского мистика Кунта-Хаджи Кишиева.

Членство в закрытом братстве, насчитывающем около 20 тысяч человек, передается исключительно по рождению. В 1990-х и начале 2000-х годов представители ордена занимали несколько важных должностей во власти и имели почти монопольное положение в строительной отрасли Ингушетии. По данным Meduza, около 100 членов братства в 2022 году якобы вступили в российскую армию в составе подразделения быстрого реагирования Батал-Хаджи, входившего в военное формирование «Ахмат» Рамзана Кадырова.

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