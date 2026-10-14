Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — uznał inguskie sufickie bractwo Batal-Hadżi za organizację ekstremistyczną i zakazał jego działalności. Sąd uwzględnił wniosek prokuratorów państwowych, którzy oskarżyli zamknięty zakon religijny o udzielanie materialnego wsparcia powstańcom na Północnym Kaukazie, informuje The Moscow Times.

Oświadczenia prokuratury

Prokuratura Generalna FR oświadczyła, że członkowie bractwa są powiązani z szeregiem ataków na rosyjskich policjantów i wojskowych na Północnym Kaukazie. Resort twierdzi również, że członkowie bractwa zorganizowali w 2009 roku zamach bombowy na pociąg „Newski Ekspres”. Odpowiedzialność za ten atak brał na siebie czeczeński przywódca powstańczy Doku Umarow.

Według prokuratury osoby powiązane z bractwem sprzedawały broń i amunicję sprawcom ataku na salę koncertową Crocus City Hall pod Moskwą w marcu 2024 roku, a także zabójstwa generała porucznika Igora Kiriłłowa w tym samym roku. Resort oświadczył, że ponad 100 członków zakonu zostało skazanych za nielegalny obrót środkami służącymi do popełniania aktów terrorystycznych. Prokuratura poinformowała również o rzekomo utworzonych przez liderów i członków wspólnoty nielegalnych kanałach dostaw zagranicznej broni palnej z zagranicy.

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Historia bractwa

Rosyjskie władze już w 2023 roku uznały tak zwane skrzydło wojskowe bractwa za organizację terrorystyczną. Zakon założył w XIX wieku inguski szejk Batal-Hadżi Biełchorojew, uczeń czeczeńskiego muzułmańskiego mistyka Kunta-Hadżi Kiszijewa.

Członkostwo w zamkniętym bractwie, liczącym około 20 tysięcy osób, jest przekazywane wyłącznie przez urodzenie. W latach 90. i na początku lat 2000. przedstawiciele zakonu zajmowali kilka ważnych stanowisk we władzach i mieli niemal monopolistyczną pozycję w branży budowlanej Inguszetii. Według Meduzy około 100 członków bractwa miało rzekomo wstąpić do rosyjskiej armii w 2022 roku w składzie oddziału szybkiego reagowania Batal-Hadżi, który należał do formacji wojskowej „Achmat” Ramzana Kadyrowa.

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