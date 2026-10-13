Звіт радить Британії та Ірландії обговорити розпуск воєнізованих груп — The Guardian

Незалежний звіт рекомендував урядам Великої Британії та Ірландії провести переговори з воєнізованими угрупованнями Північної Ірландії щодо їхнього розпуску. Авторка документа, нідерландська експертка з врегулювання конфліктів Флер Равенсберген, дійшла висновку, що для такого процесу є достатні підстави та підтримка, повідомляє The Guardian.

Можливість для формального процесу

Звіт Independent Report on Paramilitary Group Transition to Disbandment, замовлений двома урядами та опублікований 13 жовтня, зазначає, що існує «вікно можливостей» для створення формального перехідного механізму для лоялістських і республіканських угруповань. Водночас його реалізація залежатиме від виконання певних умов.

Равенсберген протягом року проводила попереднє оцінювання ситуації та заявила, що виявила значну готовність представників воєнізованих структур брати участь у процесі. За її словами, підтримка терміна «розпуск» як фінальної мети була обмеженою, проте заперечення переважно стосувалися формулювання, а не змісту самого переходу.

Документ також наголошує, що угруповання не повинні отримувати фінансову винагороду за участь у такому процесі. Авторка звіту вважає, що механізм має передбачати надійний моніторинг і перевірку виконання зобов’язань, а також дієве застосування закону.

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Реакція британської влади

Міністр у справах Північної Ірландії Кріс Браянт заявив, що британський уряд відданий меті припинити парамілітаризм. Він сказав, що влада розгляне звіт і контактуватиме з владою в Дубліні, перш ніж відповісти на пропозицію щодо перехідного механізму.

Браянт заявив, що угруповання, які позиціонують себе як захисників громад, значною мірою причетні до злочинної діяльності, зокрема торгівлі наркотиками, вимагання та залякування. Він додав, що будь-який процес потребуватиме підтримки політичних сил Північної Ірландії.

Міністерка юстиції Північної Ірландії Наомі Лонг раніше критикувала залучення Равенсберген як посередниці, вважаючи, що контакти з воєнізованими та кримінальними угрупованнями можуть надати їм видимість легітимності. У звіті не названо конкретних осіб чи організацій, оскільки консультації відбувалися конфіденційно.

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