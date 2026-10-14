塞浦路斯议会将审议两项政府法案，旨在部分缓解私立医院护士短缺问题。对护理和助产法的修正案规定，将对从第三国聘用护士实行受控管理，Cyprus Mail报道。

就业条件

法案建议将每家医疗机构中外籍护士的比例限制在10%。候选人还将被要求具备中等水平的希腊语能力，其进入管理岗位的机会也将受到限制。塞浦路斯雇主和工业家联合会代表米哈利斯·格里戈里乌表示，私营医疗部门缺少约650名护士。

格里戈里乌承认，将希腊语学到所需水平可能很困难，但他认为，新员工将得到同事的帮助，这不会对患者安全构成威胁。他还质疑现行的人员配备标准，该标准规定塞浦路斯每五名患者配备一名护士。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

医院与工会之间的争议

公立护士工会Pasyno总秘书长萨瓦斯·伊阿科武反驳了私立医院对短缺规模的估计，称其毫无依据。他指出，在2016年至2026年期间，有1,500名护士离开了这一职业，并呼吁首先消除人员流失的原因。

伊阿科武还表示，某家私立医院的15名护士据称面临被解雇的风险，以便由来自第三国的员工取代他们。他表示，护士没有最低工资，可能使雇主能够以较低薪酬雇用外籍员工。该工会呼吁卫生部核查有关私立医院关闭床位的报道。

塞浦路斯私立医院协会主席马里奥斯·卡赖斯卡基斯此前表示，由于私营部门人手短缺，已有50多张病床停止使用，其中包括重症监护病房的床位，一些大型手术不得不推迟。雇主联合会批评了工会的说法，并承认政府提案无法完全消除短缺，但可能会缓解这一问题。

关注我们在