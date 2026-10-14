Parlament Cypru ma rozpatrzyć dwa rządowe projekty ustaw, których celem jest częściowe rozwiązanie problemu niedoboru pielęgniarek w prywatnych szpitalach. Zmiany w ustawie o pielęgniarstwie i położnictwie przewidują kontrolowane zatrudnianie pielęgniarek z państw trzecich, podaje Cyprus Mail.

Warunki zatrudnienia

Projekty przewidują ograniczenie udziału zagranicznych pielęgniarek w każdej placówce medycznej do 10%. Od kandydatów będzie również wymagana znajomość języka greckiego na umiarkowanym poziomie, a ich dostęp do stanowisk kierowniczych będzie ograniczony. Przedstawiciel Federacji Pracodawców i Przemysłowców Cypru Michalis Grigoriou oświadczył, że prywatnemu sektorowi ochrony zdrowia brakuje około 650 pielęgniarek.

Grigoriou przyznał, że nauka greckiego do wymaganego poziomu może być trudna, jednak jego zdaniem nowym pracownikom będą pomagać koledzy, a nie stworzy to zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjentów. Podważył również obowiązujące normy kadrowe, zgodnie z którymi na Cyprze przypada jedna pielęgniarka na pięciu pacjentów.

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Spór między szpitalami a związkiem zawodowym

Savas Iakovou, sekretarz generalny związku zawodowego pielęgniarek publicznych Pasyno, zakwestionował szacunki prywatnych szpitali dotyczące skali niedoboru, nazywając je nieuzasadnionymi. Zauważył, że w latach 2016–2026 z zawodu odeszło 1 500 pielęgniarek, i wezwał przede wszystkim do usunięcia przyczyn odpływu kadr.

Iakovou oświadczył również, że 15 pielęgniarkom w jednym prywatnym szpitalu rzekomo grozi zwolnienie, aby zastąpić je pracownikami z państw trzecich. Jego zdaniem brak minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek może pozwolić pracodawcom zatrudniać zagranicznych pracowników za niższą płacę. Związek wezwał ministerstwo zdrowia do sprawdzenia doniesień o zamykaniu łóżek w prywatnych szpitalach.

Prezes Stowarzyszenia Prywatnych Szpitali Cypru Marios Karaiskakis wcześniej oświadczył, że z powodu niedoborów kadrowych w sektorze prywatnym wyłączono już z użytkowania ponad 50 łóżek, w tym na oddziałach intensywnej terapii, a niektóre duże operacje musiały zostać odłożone. Federacja Pracodawców skrytykowała twierdzenia związku i przyznała, że rządowe propozycje nie wyeliminują niedoboru całkowicie, ale mogą go złagodzić.

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