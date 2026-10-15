W USA liczba osób zapisanych do planów ObamaCare i innych programów ubezpieczenia zdrowotnego na indywidualnym rynku wyniosła w czerwcu 2026 roku 20,5 mln. To o 18% mniej niż 25,2 mln w 2025 roku, wynika z analizy organizacji badawczej KFF, o której informuje The Hill.

Największy spadek od 2015 roku

W ciągu roku liczba uczestników indywidualnego rynku ubezpieczeń zmniejszyła się o ponad 4,5 mln osób. Według KFF był to największy roczny spadek od 2015 roku. Indywidualny rynek składa się przede wszystkim z planów przewidzianych w ustawie o przystępnej opiece zdrowotnej, czyli ACA.

W marcu 2026 roku liczba zapisanych na tym rynku była o 16% niższa rok do roku, a w czerwcu spadek osiągnął 18%. Dane federalne wcześniej pokazały, że po wygaśnięciu rozszerzonych ulg podatkowych na składki ubezpieczeniowe pod koniec 2025 roku liczba uczestników giełd ACA spadła o 12% — po raz pierwszy od siedmiu lat.

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Subsydia i składki ubezpieczeniowe

Spadek zbiegł się w czasie z wygaśnięciem zwiększonych subsydiów wprowadzonych w okresie pandemii COVID-19, a także z innymi zmianami polityki administracji prezydenta Donalda Trumpa. Biuro Budżetowe Kongresu prognozowało w lipcu, że z powodu utraty rozszerzonych subsydiów liczba uczestników giełd ACA może powrócić do poziomu sprzed pandemii.

Nowy Meksyk stał się jedynym stanem, w którym liczba zapisanych do planów ACA wzrosła: stan zastąpił federalne subsydia własnym finansowaniem. Starszy badacz programu ACA w KFF, Justin Lo, zaznaczył, że na początku roku 17% uczestników badania KFF uważało, iż nie będzie w stanie opłacić wszystkich składek ubezpieczeniowych w 2026 roku.

Dane z czerwca nie uwzględniają jeszcze oczekiwanego spadku po ogłoszeniu przez administrację Trumpa anulowania planów ObamaCare dla 760 tys. osób z powodu przypadków prawdopodobnego oszustwa. Jednocześnie łączna liczba uczestników indywidualnego rynku nadal jest o około 7 mln wyższa niż w 2019 roku, przed wprowadzeniem rozszerzonych subsydiów.

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