美国个人保险市场参保人数下降18%——The Hill

据研究机构KFF的分析以及The Hill报道，2026年6月，美国参加ObamaCare计划及个人市场其他医疗保险项目的人数为2050万。这比2025年的2520万减少了18%。

2015年以来最大降幅

一年间，个人保险市场参保人数减少了逾450万人。KFF称，这是自2015年以来最大的年度降幅。个人市场主要由《平价医疗法案》，即ACA所规定的保险计划构成。

2026年3月，该市场的参保人数同比减少16%，6月的降幅则达到18%。联邦数据此前显示，在扩大保险费税收抵免于2025年底到期后，ACA交易平台参保人数下降12%——这是七年来首次下降。

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补贴与保险费

这一降幅与COVID-19疫情期间推出的强化补贴到期，以及总统唐纳德·特朗普政府的其他政策变化同时发生。国会预算办公室7月预测，由于失去扩大补贴，ACA交易平台的参保人数可能回到疫情前水平。

新墨西哥州成为唯一一个ACA计划参保人数增加的州：该州以自身资金替代了联邦补贴。KFF ACA项目高级研究员贾斯汀·洛指出，年初时，17%的KFF调查受访者认为自己将无法支付2026年的所有保险费。

6月数据尚未计入预期的进一步减少：特朗普政府宣布，因存在疑似欺诈案件，将取消76万人的ObamaCare计划。与此同时，个人市场参保总人数仍比2019年、即扩大补贴推出前的水平高出约700万。

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