Парламент Кипра должен рассмотреть два правительственных законопроекта, призванных частично преодолеть дефицит медсестер в частных больницах. Изменения в закон о сестринском и акушерском деле предусматривают контролируемый наем медсестер из третьих стран, сообщает Cyprus Mail.

Условия трудоустройства

Проекты предлагают ограничить долю иностранных медсестер в каждом медучреждении до 10%. От кандидатов также будут требовать знания греческого языка на умеренном уровне, а доступ к руководящим должностям для них будет ограничен. Представитель Федерации работодателей и промышленников Кипра Михалис Григориу заявил, что частному сектору здравоохранения не хватает около 650 медсестер.

Григориу признал, что выучить греческий до необходимого уровня может быть сложно, однако, по его мнению, новым сотрудникам будут помогать коллеги, и это не создаст угрозы для безопасности пациентов. Он также поставил под сомнение действующие кадровые нормативы, согласно которым на Кипре предусмотрена одна медсестра на пятерых пациентов.

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Спор между больницами и профсоюзом

Генеральный секретарь профсоюза государственных медсестер Pasyno Савас Иакову оспорил оценки частных больниц относительно масштабов дефицита, назвав их необоснованными. Он отметил, что в течение 2016–2026 годов из профессии ушли 1 500 медсестер, и призвал прежде всего устранять причины оттока кадров.

Иакову также заявил, что 15 медсестрам в одной частной больнице якобы грозит увольнение, чтобы заменить их работниками из третьих стран. По его словам, отсутствие минимальной зарплаты для медсестер может позволить работодателям нанимать иностранных работников за более низкую оплату. Профсоюз призвал министерство здравоохранения проверить сообщения о закрытии коек в частных больницах.

Президент Ассоциации частных больниц Кипра Мариос Караискакис ранее заявил, что из-за кадрового дефицита в частном секторе уже вывели из эксплуатации более 50 коек, в том числе в отделениях интенсивной терапии, а некоторые крупные операции пришлось отложить. Федерация работодателей раскритиковала утверждения профсоюза и признала, что правительственные предложения не устранят дефицит полностью, но могут его ослабить.

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