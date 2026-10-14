RMF24：波兰计划在2027年暑假后推出Cell Broadcast

在波兰，内政和行政部长马尔钦·凯尔温斯基、政府安全中心主任兹比格涅夫·穆申斯基以及移动运营商代表签署了关于实施Cell Broadcast系统的意向书。该系统旨在确保能够迅速向居民发出危险警报，RMF24报道。

向基站覆盖范围内的手机发送警报

据波兰内政和行政部长表示，Cell Broadcast系统将成为“安全架构的核心”。它将能够向位于特定基站覆盖范围内的所有活跃手机发送紧急信息。

凯尔温斯基表示，已开机的手机即使处于静音或待机模式，也会对信号作出反应：设备将振动并播放声音。该部预计将在2027年暑假结束后不久启动该系统。

Alert RCB将继续运行

新系统不会取代现有的Alert RCB机制。签署的协议还规定扩大该服务的功能，凯尔温斯基表示，波兰当局打算继续支持其运行。据他称，有效的信息系统应至少由若干要素组成。

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波兰内政和行政部还在准备一款包含基本威胁信息的应用程序。该应用计划在年底开放下载，而在Cell Broadcast启动后，它将作为额外的通信渠道运行。

数字警报器与mObywatel

该应用计划与警报器远程启动系统整合。未来，可在全国、省或县级层面通过一个按钮启动警报。

同时，相关部门还在推进将危险事件通知添加到mObywatel应用程序中的工作。部长评估称，相应模块可能在年底出现，或最迟在明年年初推出。

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