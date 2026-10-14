В Польше министр внутренних дел и администрации Марцин Кервиньский, директор Правительственного центра безопасности Збигнев Мушиньский и представители мобильных операторов подписали письмо о намерениях по внедрению системы Cell Broadcast. Она должна обеспечить быстрое предупреждение жителей об опасностях, сообщает RMF24.

Оповещения для телефонов в зоне действия станции

По словам главы польского МВДиА, система Cell Broadcast должна стать «ядром архитектуры безопасности». Она позволит отправлять тревожные сообщения на все активные мобильные телефоны, находящиеся в зоне покрытия конкретной базовой станции.

Как сообщил Кервиньский, включенный телефон отреагирует на сигнал даже в беззвучном режиме или режиме ожидания: устройство будет вибрировать и воспроизводить звук. Министерство рассчитывает запустить систему вскоре после окончания летних каникул 2027 года.

Alert RCB продолжит работу

Новая система не заменит действующий механизм Alert RCB. Подписанная договоренность также предусматривает расширение возможностей этого сервиса, а Кервиньский заявил, что польские власти намерены и дальше поддерживать его работу. По его словам, эффективная система информирования должна состоять как минимум из нескольких элементов.

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Польское МВДиА также готовит приложение с базовой информацией об угрозах. Его планируют сделать доступным для скачивания в конце года, а после запуска Cell Broadcast оно должно работать как дополнительный канал коммуникации.

Цифровые сирены и mObywatel

Приложение планируют интегрировать с системой дистанционного запуска сирен оповещения. В перспективе тревогу можно будет активировать одной кнопкой на общегосударственном, воеводском или повятовом уровне.

Также продолжается работа над добавлением уведомлений об опасных событиях в приложение mObywatel. По оценке министра, соответствующий модуль может появиться в конце года или не позднее начала следующего.

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