Polska planuje uruchomić Cell Broadcast po wakacjach 2027 roku — RMF24
W Polsce minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Zbigniew Muśzyński oraz przedstawiciele operatorów komórkowych podpisali list intencyjny dotyczący wdrożenia systemu Cell Broadcast. Ma on zapewnić szybkie ostrzeganie mieszkańców o zagrożeniach, informuje RMF24.
Powiadomienia dla telefonów w zasięgu stacji
Według szefa polskiego MSWiA system Cell Broadcast ma stać się „rdzeniem architektury bezpieczeństwa”. Umożliwi wysyłanie komunikatów alarmowych do wszystkich aktywnych telefonów komórkowych znajdujących się w zasięgu konkretnej stacji bazowej.
Jak przekazał Kierwiński, włączony telefon zareaguje na sygnał nawet w trybie cichym lub czuwania: urządzenie będzie wibrować i odtworzy dźwięk. Ministerstwo liczy na uruchomienie systemu wkrótce po zakończeniu wakacji letnich w 2027 roku.
Alert RCB będzie nadal działał
Nowy system nie zastąpi obecnego mechanizmu Alert RCB. Podpisane porozumienie przewiduje również rozszerzenie możliwości tej usługi, a Kierwiński oświadczył, że polskie władze zamierzają nadal wspierać jej działanie. Według niego skuteczny system informowania powinien składać się z co najmniej kilku elementów.
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Polskie MSWiA przygotowuje również aplikację z podstawowymi informacjami o zagrożeniach. Ma być ona dostępna do pobrania pod koniec roku, a po uruchomieniu Cell Broadcast ma działać jako dodatkowy kanał komunikacji.
Cyfrowe syreny i mObywatel
Aplikację planuje się zintegrować z systemem zdalnego uruchamiania syren alarmowych. W przyszłości alarm będzie można aktywować jednym przyciskiem na poziomie ogólnokrajowym, wojewódzkim lub powiatowym.
Trwają również prace nad dodaniem powiadomień o niebezpiecznych zdarzeniach do aplikacji mObywatel. Według oceny ministra odpowiedni moduł może pojawić się pod koniec roku lub najpóźniej na początku następnego.