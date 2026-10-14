W Polsce minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Zbigniew Muśzyński oraz przedstawiciele operatorów komórkowych podpisali list intencyjny dotyczący wdrożenia systemu Cell Broadcast. Ma on zapewnić szybkie ostrzeganie mieszkańców o zagrożeniach, informuje RMF24.

Powiadomienia dla telefonów w zasięgu stacji

Według szefa polskiego MSWiA system Cell Broadcast ma stać się „rdzeniem architektury bezpieczeństwa”. Umożliwi wysyłanie komunikatów alarmowych do wszystkich aktywnych telefonów komórkowych znajdujących się w zasięgu konkretnej stacji bazowej.

Jak przekazał Kierwiński, włączony telefon zareaguje na sygnał nawet w trybie cichym lub czuwania: urządzenie będzie wibrować i odtworzy dźwięk. Ministerstwo liczy na uruchomienie systemu wkrótce po zakończeniu wakacji letnich w 2027 roku.

Alert RCB będzie nadal działał

Nowy system nie zastąpi obecnego mechanizmu Alert RCB. Podpisane porozumienie przewiduje również rozszerzenie możliwości tej usługi, a Kierwiński oświadczył, że polskie władze zamierzają nadal wspierać jej działanie. Według niego skuteczny system informowania powinien składać się z co najmniej kilku elementów.

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Polskie MSWiA przygotowuje również aplikację z podstawowymi informacjami o zagrożeniach. Ma być ona dostępna do pobrania pod koniec roku, a po uruchomieniu Cell Broadcast ma działać jako dodatkowy kanał komunikacji.

Cyfrowe syreny i mObywatel

Aplikację planuje się zintegrować z systemem zdalnego uruchamiania syren alarmowych. W przyszłości alarm będzie można aktywować jednym przyciskiem na poziomie ogólnokrajowym, wojewódzkim lub powiatowym.

Trwają również prace nad dodaniem powiadomień o niebezpiecznych zdarzeniach do aplikacji mObywatel. Według oceny ministra odpowiedni moduł może pojawić się pod koniec roku lub najpóźniej na początku następnego.

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