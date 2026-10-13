W USA sieć supermarketów Kroger planuje zwolnić 3 tys. pracowników korporacyjnych w ciągu najbliższych trzech lat. Firma będzie aktywniej wykorzystywać sztuczną inteligencję do optymalizacji działalności, informuje The Hill.

Stawka na technologie

Dyrektor generalny Kroger Greg Foran w komunikacie do pracowników oświadczył, że technologie zmieniają podejście do pracy we wszystkich branżach. Jak zaznaczył, firma musi dostosować się do tych zmian, wdrażać nowe możliwości, ograniczać dublowanie pracy i określać, gdzie najwłaściwiej ją wykonywać.

W ubiegłym miesiącu Kroger przedstawił strategię wykorzystania sztucznej inteligencji. Firma wskazała, że jej celem jest poprawa doświadczeń klientów, uproszczenie pracy pracowników i osiąganie lepszych wyników biznesowych.

Konkurencja i kierownictwo

Siedziba Kroger znajduje się w Cincinnati. Jest to największa niezależna sieć supermarketów w USA: zatrudnia 409 tys. pracowników i ma ponad 2,7 tys. sklepów działających między innymi pod markami Ralphs, King Soopers, Smith’s i Fred Meyer.

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Foran, który wcześniej kierował amerykańskim oddziałem Walmartu w latach 2014–2019, został dyrektorem generalnym Kroger w lutym, 11 miesięcy po nagłej rezygnacji poprzedniego szefa. Kroger znajduje się pod presją konkurencyjną ze strony Walmartu, dyskontów Aldi i Lidl, a także Amazona.

W 2022 roku Kroger zaproponował połączenie z Albertsons, aby lepiej konkurować z innymi detalistami. Amerykańska Federalna Komisja Handlu oraz stany Waszyngton i Kolorado zwróciły się do sądu o zablokowanie transakcji, twierdząc, że może ona podnieść ceny i obniżyć wynagrodzenia pracowników wskutek osłabienia konkurencji. Sędziowie ostatecznie orzekli, że do fuzji nie powinno dojść.

Następnego dnia po upadku transakcji Albertsons pozwał Kroger, żądając 600 mln dolarów opłaty za zerwanie umowy, a także zwrotu kosztów prawnych i rekompensaty za utratę wartości dla akcjonariuszy. Kroger nazwał te roszczenia bezpodstawnymi i oświadczył, że Albertsons nie ma prawa do tej wypłaty.

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