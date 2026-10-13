В США сеть супермаркетов Kroger планирует сократить 3 тыс. корпоративных сотрудников в течение следующих трех лет. Компания будет активнее применять искусственный интеллект для оптимизации операций, сообщает The Hill.

Ставка на технологии

Генеральный директор Kroger Грег Форан в обращении к сотрудникам заявил, что технологии меняют подходы к работе во всех отраслях. По его словам, компании необходимо адаптироваться к этим изменениям, внедрять новые возможности, сокращать дублирование работы и определять, где ее целесообразнее всего выполнять.

В прошлом месяце Kroger представила стратегию использования искусственного интеллекта. Компания назвала ее целью улучшение опыта покупателей, упрощение работы для сотрудников и достижение лучших бизнес-результатов.

Конкуренция и руководство

Штаб-квартира Kroger находится в Цинциннати. Это крупнейшая независимая сеть супермаркетов в США: у нее 409 тыс. сотрудников и более 2,7 тыс. магазинов, работающих в том числе под брендами Ralphs, King Soopers, Smith’s и Fred Meyer.

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Форан, который ранее возглавлял американское подразделение Walmart в 2014–2019 годах, стал генеральным директором Kroger в феврале — через 11 месяцев после внезапной отставки предыдущего руководителя. Kroger испытывает конкурентное давление со стороны Walmart, дискаунтеров Aldi и Lidl, а также Amazon.

В 2022 году Kroger предложила объединение с Albertsons, чтобы лучше конкурировать с другими ритейлерами. Федеральная торговая комиссия США и штаты Вашингтон и Колорадо обратились в суд, чтобы заблокировать сделку, заявив, что она может повысить цены и снизить зарплаты сотрудников из-за ослабления конкуренции. Судьи в итоге постановили, что слияние не должно состояться.

На следующий день после краха сделки Albertsons подала иск против Kroger, требуя 600 млн долларов платы за прекращение сделки, а также возмещения юридических расходов и потери акционерной стоимости. Kroger назвала эти претензии безосновательными и заявила, что Albertsons не имеет права на эту выплату.

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