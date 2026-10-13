The Hill：Kroger将在三年内裁减3000名企业员工

在美国，连锁超市Kroger计划在未来三年内裁减3000名企业员工。该公司将更积极地使用人工智能来优化运营，The Hill报道。

押注技术

Kroger首席执行官格雷格·福兰在致员工的信中表示，技术正在改变所有行业的工作方式。他说，公司需要适应这些变化，引入新能力，减少重复工作，并确定在哪里开展工作最为合适。

上个月，Kroger公布了其人工智能应用战略。该公司表示，其目标是改善顾客体验、简化员工工作并取得更好的业务成果。

竞争与管理层

Kroger总部位于辛辛那提。它是美国最大的独立连锁超市，拥有40.9万名员工和超过2700家门店，其中包括以Ralphs、King Soopers、Smith’s和Fred Meyer等品牌运营的门店。

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福兰此前于2014年至2019年领导沃尔玛美国业务部门，在前任负责人突然辞职11个月后，于2月出任Kroger首席执行官。Kroger正面临来自沃尔玛、折扣零售商Aldi和Lidl以及亚马逊的竞争压力。

2022年，Kroger提出与Albertsons合并，以便更好地与其他零售商竞争。美国联邦贸易委员会以及华盛顿州和科罗拉多州向法院申请阻止该交易，称由于竞争减弱，该交易可能推高价格并降低员工工资。法官最终裁定，该合并不应进行。

交易破裂后的第二天，Albertsons起诉Kroger，要求支付6亿美元的终止费，并赔偿法律费用和股东价值损失。Kroger称这些索赔毫无根据，并表示Albertsons无权获得这笔款项。

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