В Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, обломки двух перехваченных крылатых ракет ранили четырех человек и незначительно повредили 15 жилых домов. Саудовская гражданская оборона сообщила, что ракеты были перехвачены во вторник.

Раненые и поврежденные дома

По данным службы гражданской обороны, среди раненых — две женщины, мужчина и ребенок. Ведомство заявило, что после падения обломков провело экстренные мероприятия.

Саудовские власти утверждают, что ракеты были запущены йеменской группировкой хуситов. Об инциденте Anadolu Agency сообщило со ссылкой на заявления саудовских властей и коалиции во главе с Саудовской Аравией.

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Перехват возле Аль-Харджа

Представитель коалиции Турки аль-Малики отдельно заявил, что ее силы перехватили и уничтожили еще одну крылатую ракету в районе Аль-Харджа, к юго-востоку от Эр-Рияда.

Министерство энергетики Саудовской Аравии также сообщило об атаке на административное здание Saudi Aramco в восточном городе Дахран. Там произошел небольшой пожар; экстренные службы отреагировали на инцидент и приняли необходимые меры. В результате этого инцидента погибших или раненых не зафиксировано.

Ранее во вторник коалиция заявляла о перехвате и уничтожении шести ракет и беспилотников, которые, по ее утверждению, хуситы направили на территорию королевства. Она также сообщала о падении обломков в жилом районе Дахрана и перехвате ракет и дронов в регионе Эр-Рияда и на юге Саудовской Аравии.

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