W Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, odłamki dwóch przechwyconych pocisków manewrujących raniły cztery osoby i nieznacznie uszkodziły 15 budynków mieszkalnych. Saudyjska obrona cywilna poinformowała, że pociski przechwycono we wtorek.

Ranni i uszkodzone domy

Według służby obrony cywilnej wśród rannych są dwie kobiety, mężczyzna i dziecko. Urząd oświadczył, że po upadku odłamków przeprowadził działania nadzwyczajne.

Władze Arabii Saudyjskiej twierdzą, że pociski zostały wystrzelone przez jemeńskie ugrupowanie Huti. O incydencie Agencja Anadolu poinformowała, powołując się na oświadczenia saudyjskich władz i koalicji pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej.

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Przechwycenie w pobliżu Al-Khardżu

Rzecznik koalicji Turki al-Maliki oświadczył osobno, że jej siły przechwyciły i zniszczyły kolejny pocisk manewrujący w rejonie Al-Khardżu, na południowy wschód od Rijadu.

Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej poinformowało również o ataku na budynek administracyjny Saudi Aramco we wschodnim mieście Dhahran. Doszło tam do niewielkiego pożaru; służby ratunkowe zareagowały na incydent i podjęły niezbędne działania. W wyniku tego incydentu nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych.

Wcześniej we wtorek koalicja oświadczyła, że przechwyciła i zniszczyła sześć rakiet i dronów, które, jak twierdziła, Huti skierowali na terytorium królestwa. Informowała również o upadku odłamków w dzielnicy mieszkalnej Dhahranu oraz o przechwyceniu rakiet i dronów w regionie Rijadu i na południu Arabii Saudyjskiej.

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