爱沙尼亚计划对获取医疗数据实行法院许可制度——ERR News

爱沙尼亚计划引入一项要求：调查机关在未经本人同意的情况下获取个人医疗数据，须获得法院许可。与此同时，涉及这一领域的两项已准备好的法案可能彼此矛盾，ERR News报道。

两项有关医疗数据的法案

现行法律允许在刑事诉讼或其他违法行为的诉讼中，为查明情况而在未经本人同意的情况下披露医疗数据。爱沙尼亚司法监察专员指出，这一规定过于宽泛，需要进一步明确。

司法与数字事务部和社会事务部准备了分别独立的法案，并以部长姓氏称为帕科斯塔法案和约勒法案。社会事务部长卡门·约勒表示，她的倡议 предусматривает合并三个大型数据库：处方登记册、爱沙尼亚健康保险基金的医疗账单数据库，以及由卫生与福利信息系统中心管理的集中式国家医疗信息系统。

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对获取权限的担忧

约勒表示，她的法案并未直接规定数据披露程序或需要患者同意的情形。相比之下，帕科斯塔法案规定了官员获取医疗信息的条件。

律师卡里·金特尔警告称，约勒的倡议实际上将扩大获取医疗数据的权限，而帕科斯塔法案将大幅限制这一权限。约勒解释说，在计划中的修改后，医疗机构只能依据法院命令或经法院许可提供此类数据。

警方支持制定更明确的规则，包括执法人员可在何种诉讼中请求哪些数据。警察和边防局代表罗杰·库姆指出，医疗数据可以成为证据，其中包括在道路交通事故调查中。卫生与福利信息系统中心主任马尔古斯·阿尔姆表示，该机构将按照新的法律保障措施行事。

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