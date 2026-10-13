Biały Dom poprosił ambasador USA w Grecji Kimberly Guilfoyle o złożenie rezygnacji. We wtorek poinformowała o tym rzeczniczka Białego Domu Katie Zacharia, podaje The Hill.

Stanowisko prezydenta

W przeddzień prezydent USA Donald Trump powiedział dziennikarzom, że rozważa zwolnienie Guilfoyle i jest z niej niezadowolony w związku z serią skandali. Publikacja zaznacza również, że wysokiej rangi urzędnicy administracji Trumpa omawiali jej dalsze pozostawanie na stanowisku ambasador w Grecji.

Associated Press podała 12 października, że Trump i sekretarz stanu USA Marco Rubio rozważali zwolnienie Guilfoyle. Według The Hill, The Wall Street Journal pisał w weekend, że decyzja Trumpa w sprawie przyszłości ambasador może zostać podjęta w najbliższym czasie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Doniesienia o zarzutach

W ubiegłym tygodniu The Wall Street Journal poinformował, że Guilfoyle rzekomo poprosiła darczyńcę Trumpa Erica Detersa o opłacenie rachunku karty kredytowej na 100 tys. dolarów. Według gazety rzekomo prosiła o wykonanie przelewu bankowego, aby uniknąć papierowego śladu.

The Wall Street Journal informował również o nowych zarzutach, zgodnie z którymi zamożni greccy biznesmeni mogli finansować luksusowe podróże Guilfoyle, a ona rzekomo wykorzystywała stanowisko do wspierania ich interesów biznesowych.

Czytaj nas na