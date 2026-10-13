Белый дом попросил посла США в Греции Кимберли Гилфойл подать в отставку. Об этом во вторник заявила пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария, сообщает The Hill.

Позиция президента

Накануне президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что рассматривает возможность увольнения Гилфойл и недоволен ею на фоне ряда скандалов. Издание также отмечает, что высокопоставленные чиновники администрации Трампа обсуждали ее дальнейшее пребывание на должности посла в Греции.

Associated Press 12 октября сообщило, что Трамп и государственный секретарь США Марко Рубио рассматривали возможность увольнения Гилфойл. По данным The Hill, на выходных The Wall Street Journal писала, что решение Трампа относительно будущего посла может быть принято в ближайшее время.

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Сообщения об обвинениях

На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщила, что Гилфойл якобы просила донора Трампа Эрика Дитерса оплатить счет по кредитной карте на 100 тысяч долларов. По данным газеты, она якобы просила осуществить банковский перевод, чтобы избежать бумажного следа.

The Wall Street Journal также сообщала о новых обвинениях, согласно которым состоятельные греческие бизнесмены могли финансировать роскошные поездки Гилфойл, а она якобы использовала должность для продвижения их деловых интересов.

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