Серена Уильямс продемонстрировала результаты похудения более чем на 14 килограммов

45-летняя американская теннисистка Серена Уильямс поделилась на своей странице в Instagram новыми фотографиями, на которых продемонстрировала фигуру после похудения.

На опубликованных фото спортсменка позирует на фоне пляжа в белом лифчике, голубой кофте и юбке-миди от бренда Nike, демонстрируя рельефный пресс. «Я не могу изменить направление ветра, но могу настроить паруса так, чтобы всегда достигать цели», — написала Уильямс под постом.

Ранее 23-кратная победительница турниров Большого шлема публично признавалась, что использовала специальные инъекционные препараты для похудения. Благодаря их применению спортсменке удалось сбросить более 14 килограммов.

Источник: Instagram-страница Серены Уильямс.

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