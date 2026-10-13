Wojna w Iranie kosztowała już przeciętne gospodarstwo domowe w USA około 2 tys. dolarów, według szacunków przedstawionych przez głównego ekonomistę Moody’s Analytics Marka Zandiego. Jak informuje The Hill, łączne koszty poniesione przez amerykańskich konsumentów od początku konfliktu pod koniec lutego sięgnęły 265 mld dolarów.

Paliwo stało się główną pozycją wydatków

Największy wpływ na wydatki gospodarstw domowych miał wzrost cen energii, zaznaczył Zandi. Według jego wyliczeń wydatki na paliwo oraz wzrost cen towarów przewożonych ciężarówkami lub samolotami wynoszą niemal 1,1 tys. dolarów na gospodarstwo domowe.

Cena galona benzyny wzrosła z 2,98 dolara do 4,34 dolara, pisze The Hill, powołując się na CNN. Według danych Amerykańskiego Stowarzyszenia Motoryzacyjnego średnia cena oleju napędowego zbliżyła się do 5,8 dolara za galon, wobec 3,1 dolara rok temu.

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Wyższe stopy i operacje wojskowe

Wyliczenia Zandiego uwzględniają również decyzję Rezerwy Federalnej o podniesieniu stóp procentowych. Oprocentowanie kredytów hipotecznych o stałej stopie wzrosło z mniej niż 6% do około 7,5%, co według szacunków ekonomisty kosztowało gospodarkę około 540 dolarów na gospodarstwo domowe.

Kolejne około 360 dolarów na gospodarstwo domowe przypada na operacje wojskowe. W maju pełniący obowiązki dyrektora finansowego Pentagonu Jules Hurst III poinformował ustawodawców, że wydatki na konflikt zbliżały się do 29 mld dolarów.

Pod koniec czerwca American Enterprise Institute oszacował koszty operacji na 38,6 mld dolarów, a Center for Strategic and International Studies — na około 40 mld dolarów. W czerwcu Biały Dom zwrócił się również o 87 mld dolarów dodatkowego finansowania na uzupełnienie części zapasów i rozmieszczenie wojsk w obszarze odpowiedzialności Centralnego Dowództwa USA.

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