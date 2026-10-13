Война в Иране уже обошлась среднему домохозяйству в США примерно в 2 тысячи долларов, согласно оценкам, которыми поделился главный экономист Moody’s Analytics Марк Занди. Как сообщает The Hill, совокупные расходы американских потребителей с начала конфликта в конце февраля достигли 265 миллиардов долларов.

Топливо стало основной статьей расходов

На расходы домохозяйств больше всего повлияло подорожание энергоносителей, отметил Занди. По его расчетам, расходы на топливо и удорожание товаров, перевозимых грузовиками или самолетами, составляют почти 1,1 тысячи долларов на домохозяйство.

Цена галлона бензина выросла с 2,98 доллара до 4,34 доллара, пишет The Hill со ссылкой на CNN. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена дизельного топлива приблизилась к 5,8 доллара за галлон против 3,1 доллара год назад.

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Более высокие ставки и военные операции

Расчеты Занди также учитывают решение Федеральной резервной системы повысить процентные ставки. Ставки по ипотеке с фиксированной ставкой выросли с менее чем 6% до примерно 7,5%, что, по оценке экономиста, обошлось экономике примерно в 540 долларов на домохозяйство.

Еще примерно 360 долларов на домохозяйство приходится на военные операции. В мае исполняющий обязанности финансового директора Пентагона Джулс Герст III сообщил законодателям, что расходы на конфликт приближались к 29 миллиардам долларов.

В конце июня Американский институт предпринимательства оценивал расходы на операции в 38,6 миллиарда долларов, а Центр стратегических и международных исследований — примерно в 40 миллиардов долларов. В июне Белый дом также запросил 87 миллиардов долларов дополнительного финансирования для замены части запасов и развертывания войск в зоне ответственности Центрального командования США.

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