穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪分享的估算显示，伊朗战争已使美国普通家庭损失约2000美元。The Hill报道称，自冲突于2月底开始以来，美国消费者承担的总成本已达到2650亿美元。

燃料成为主要支出项目

赞迪指出，能源价格上涨对家庭支出的影响最大。根据他的计算，燃料支出以及卡车或飞机运输商品价格上涨，合计使每个家庭承担近1100美元的成本。

The Hill援引CNN报道称，一加仑汽油的价格从2.98美元上涨至4.34美元。根据美国汽车协会的数据，柴油平均价格接近每加仑5.8美元，而一年前为3.1美元。

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更高利率和军事行动

赞迪的计算还考虑了美联储提高利率的决定。固定利率抵押贷款的利率从不足6%升至约7.5%，据这位经济学家估算，这使经济每个家庭承担约540美元的成本。

军事行动还造成每个家庭约360美元的成本。5月，五角大楼代理首席财务官朱尔斯·赫斯特三世告诉立法者，冲突相关支出已接近290亿美元。

6月底，美国企业研究所估计行动开支为386亿美元，战略与国际问题研究中心估计约为400亿美元。6月，白宫还请求额外拨款870亿美元，用于补充部分库存并在美国中央司令部责任区部署部队。

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