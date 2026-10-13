Amerykański sędzia magistracki w Wirginii William Fitzpatrick skrytykował kierownictwo Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA (DHS) za działania wobec byłej dyrektorki finansowej Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA) Mary Comans. Sędzia uznał, że oskarżenia wobec niej opierały się na fałszywych informacjach, a urzędnicy wykorzystywali media do ich rozpowszechniania. Poinformował o tym The Hill.

Grant dla Nowego Jorku

DHS zwolnił Comans po przyznaniu Nowemu Jorkowi grantu w wysokości 80 mln dolarów na nadzwyczajne zakwaterowanie migrantów. Finansowanie przyznano w ramach programu Shelter and Services Program, utworzonego przez Kongres w celu rekompensowania miastom kosztów zakwaterowania migrantów.

Wkrótce po przyznaniu grantu resort wycofał środki. DHS oskarżył Comans i innych urzędników o samodzielne dokonywanie „rażących” płatności za zakwaterowanie migrantów w drogich nowojorskich hotelach. Resort twierdził, że było to sprzeczne z rozporządzeniem wykonawczym prezydenta Donalda Trumpa w sprawie zawieszenia finansowania organizacji non-profit pomagających migrantom.

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Ustalenia sądu

Fitzpatrick nazwał postępowanie rządu „oburzającym” i zaznaczył, że rozprawy mające przywrócić reputację urzędnika odbywają się rzadko, jednak w tej sprawie były konieczne. Uznał, że Comans, która miała nienaganny dorobek w służbie publicznej, bez podstaw prawnych stała się celem zawodowych i osobistych ataków.

Sędzia wskazał również, że wielu urzędników państwowych wiedziało o fałszywości oskarżeń w chwili ich rozpowszechniania. Uznał, że publiczne wypowiedzi Kristi Noem i Elona Muska były częścią skoordynowanej kampanii mającej zdyskredytować Comans.

Adwokat Comans, Craig Becker, oświadczył, że orzeczenie sądu formalnie koryguje informacje dotyczące jego klientki, która pracowała w rządzie federalnym przez 21 lat. Nowy Jork zaskarżył w sądzie wycofanie grantu, a Comans w następnym miesiącu wniosła pozew w związku ze zwolnieniem. Ostatecznie miastu przywrócono finansowanie po postępowaniach sądowych, w których uczestniczyły również inne miasta. DHS nie przekazał szybkiego komentarza w odpowiedzi na zapytanie publikacji.

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