Федеральный судья-магистрат в Вирджинии, США, Уильям Фицпатрик раскритиковал руководство Министерства внутренней безопасности США (DHS) за действия в отношении бывшего финансового директора Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) Мэри Команс. Судья пришел к выводу, что обвинения против нее основывались на ложной информации, а чиновники использовали СМИ для ее распространения. Об этом сообщает The Hill.

Грант для Нью-Йорка

DHS уволило Команс после предоставления Нью-Йорку гранта на 80 млн долларов для экстренного размещения мигрантов. Финансирование было выделено в рамках программы Shelter and Services Program, созданной Конгрессом для компенсации городам расходов на проживание мигрантов.

Вскоре после предоставления гранта ведомство отозвало средства. DHS обвинило Команс и других чиновников в единоличном осуществлении «вопиющих» выплат за проживание мигрантов в дорогих нью-йоркских отелях. В ведомстве утверждали, что это противоречило указу президента Дональда Трампа о приостановке финансирования некоммерческих организаций, помогающих мигрантам.

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Выводы суда

Фицпатрик назвал поведение правительства «возмутительным» и отметил, что слушания для восстановления репутации чиновника проводятся редко, однако в этом деле они были необходимы. По его выводу, Команс, имевшая безупречный послужной список на государственной службе, без законных оснований стала объектом профессиональных и личных атак.

Судья также указал, что многие правительственные чиновники знали о ложности обвинений на момент их распространения. Он пришел к выводу, что публичные заявления Кристи Ноэм и Илона Маска были частью скоординированной кампании по дискредитации Команс.

Адвокат Команс Крейг Беккер заявил, что решение суда формально исправляет информацию о его клиентке, которая работала в федеральном правительстве 21 год. Нью-Йорк обжаловал отзыв гранта в суде, а Команс в следующем месяце подала иск из-за увольнения. В итоге городу восстановили финансирование после судебных разбирательств, к которым присоединились и другие города. DHS не предоставило оперативный комментарий в ответ на запрос издания.

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