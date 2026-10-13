美国弗吉尼亚州联邦治安法官威廉·菲茨帕特里克批评美国国土安全部（DHS）领导层针对联邦紧急事务管理局（FEMA）前首席财务官玛丽·科曼斯所采取的行动。法官认定，针对她的指控基于虚假信息，官员还利用媒体传播这些信息。据The Hill报道。

为纽约提供的拨款

在纽约获得8000万美元用于紧急安置移民的拨款后，DHS解雇了科曼斯。这笔资金根据由国会设立的“住所与服务计划”（Shelter and Services Program）拨付，旨在补偿城市承担的移民住宿费用。

在拨款发放后不久，该部门收回了资金。DHS指控科曼斯及其他官员单方面为移民在昂贵的纽约酒店住宿作出“骇人”的付款。该部门称，这与总统唐纳德·特朗普关于暂停资助帮助移民的非营利组织的行政命令相违背。

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法院结论

菲茨帕特里克称政府的行为“令人愤慨”，并指出，为恢复一名官员声誉而举行听证会并不常见，但本案有此必要。他认定，拥有无可挑剔公共服务履历的科曼斯在没有合法理由的情况下，成为职业和个人攻击的对象。

法官还指出，许多政府官员在传播这些指控时就知道其虚假性。他认定，克里斯蒂·诺姆和埃隆·马斯克的公开声明是协同开展的、旨在诋毁科曼斯的行动的一部分。

科曼斯的律师克雷格·贝克尔表示，法院的裁决正式纠正了有关其当事人的信息；她曾在联邦政府工作21年。纽约在法院对撤回拨款提出异议，科曼斯则在次月就被解雇提起诉讼。最终，在其他城市也参与的法律程序后，该市的资金得以恢复。DHS未就该媒体的询问及时发表评论。

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