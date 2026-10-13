W Londynie przywódcy J7 — stowarzyszenia dużych społeczności żydowskich z siedmiu krajów — przeprowadzili kilkudniowy szczyt poświęcony przeciwdziałaniu antysemityzmowi. Podczas spotkania z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Edem Milibandem zaproponowali utworzenie międzynarodowej ministerialnej grupy roboczej do walki z antysemityzmem, a minister zgodził się zorganizować jej pierwsze posiedzenie, informuje Jerusalem Post.

Propozycja międzynarodowej grupy

W skład J7 wchodzą organizacje żydowskie ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Francji, Niemiec, Australii i Argentyny. Koalicję utworzono w celu koordynowania podejść do bezpieczeństwa, edukacji, polityki technologicznej i innych działań przeciw antysemityzmowi.

Uczestnicy rozmów z Milibandem omówili rosnącą liczbę incydentów antysemickich, szerzenie się nienawiści w internecie, a także zagrożenia ze strony irańskiego reżimu i jego pełnomocników. J7 wyraziła również zaniepokojenie decyzjami i retoryką brytyjskiego rządu dotyczącymi Izraela, twierdząc, że mają one negatywny wpływ na społeczności żydowskie.

Miliband oświadczył, że w społeczeństwie nie ma miejsca na antysemityzm, a społeczności żydowskie muszą móc żyć swobodnie i bezpiecznie. Jak powiedział, wzrost liczby incydentów antysemickich w szeregu krajów wymaga skoordynowanej międzynarodowej odpowiedzi. Dyrektor wykonawczy Ligi Przeciw Zniesławieniu Jonathan Greenblatt również oświadczył, że konieczne jest przeciwdziałanie antysemityzmowi w internecie, który, jak powiedział, jest nasilany przez sztuczną inteligencję i media społecznościowe.

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Wizyta w Irlandii

Po Londynie delegacja J7 udała się do Dublina, gdzie zebrała się w parku Herzoga na znak solidarności z lokalną społecznością żydowską. Przewodniczący Żydowskiej Rady Reprezentacyjnej Irlandii Maurice Cohen poinformował, że społeczność liczy około 2200 osób i od lipca 2025 roku do stycznia 2026 roku odnotowała 143 incydenty antysemickie.

Cohen wezwał do praktycznych środków bezpieczeństwa, przywództwa politycznego i konsekwentnego uznawania niedopuszczalności antysemityzmu. Przedstawiciele J7 spotkali się z premierem Irlandii Micheálem Martinem oraz sekretarzem generalnym Departamentu Spraw Zagranicznych i Handlu Joe Hackettem. Organizacja wezwała irlandzki rząd do zapewnienia odrębnego finansowania bezpieczeństwa żydowskich instytucji społecznych i edukacyjnych oraz do konsekwentnego stosowania przepisów dotyczących przestępstw z nienawiści.

Zgodnie z najnowszym rocznym raportem J7, rok 2025 był najbardziej śmiercionośnym dla Żydów mieszkających poza Izraelem od 1994 roku. W raporcie odnotowano również wzrost liczby incydentów antysemickich w Wielkiej Brytanii.

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