在伦敦，J7——由七个国家大型犹太社群组成的联合组织——举行了为期多日的反犹主义峰会。在与英国外交大臣埃德·米利班德会晤期间，他们提议成立一个打击反犹主义的国际部长级工作组，部长同意主持该工作组首次会议，据《耶路撒冷邮报》报道。

国际工作组提议

J7包括来自美国、英国、加拿大、法国、德国、澳大利亚和阿根廷的犹太组织。该联盟旨在协调安全、教育、技术政策及其他反犹主义应对措施。

与米利班德会谈的参与者讨论了反犹事件数量上升、网络仇恨蔓延，以及来自伊朗政权及其代理人的威胁。J7还对英国政府有关以色列的决定和言论表示担忧，称其对犹太社群造成负面影响。

米利班德表示，社会中没有反犹主义的容身之地，犹太社群应当能够自由且安全地生活。他表示，多个国家反犹事件的增加需要协调一致的国际回应。反诽谤联盟首席执行官乔纳森·格林布拉特也表示，有必要打击网络反犹主义；他称，人工智能和社交媒体正在加剧这一问题。

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访问爱尔兰

离开伦敦后，J7代表团前往都柏林，并在赫尔佐格公园集会，以表达对当地犹太社群的声援。爱尔兰犹太人代表委员会主席莫里斯·科恩表示，该社群约有2200人，在2025年7月至2026年1月期间记录了143起反犹事件。

科恩呼吁采取切实的安全措施、展现政治领导力，并始终承认反犹主义不可接受。J7代表与爱尔兰总理米歇尔·马丁以及外交与贸易部秘书长乔·哈克特会面。该组织呼吁爱尔兰政府为犹太社区和教育机构的安全提供单独资金，并一贯执行仇恨犯罪立法。

根据J7最新年度报告，2025年是自1994年以来以色列境外犹太人死亡人数最多的一年。报告还指出，英国的反犹事件数量有所增加。

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